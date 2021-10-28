Веретенников поздравил Дзюбу с рекордом: «Написал ему в инстаграме. Ответа не было, может, он не увидел»

Бывший нападающий поздравил форварда с рекордом по голам в российском чемпионате.

Веретенников, который сейчас работает тренером в , долгое время удерживал лидерство по числу голов в первенстве страны – у него 143 мяча в 274 играх.

Дзюба вчера забил 144-й гол в чемпионате и, таким образом, стал единоличным рекордсменом.

«Я отнесся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил (по телефону), так как у меня нет его контактов.

Но в инстаграме я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много, и он не увидел. А так хочу его поздравить.

Пусть радует своей игрой болельщиков. У меня никакой ревности нет. В последние сезоны Артем много забивал и был явным кандидатом, чтобы побить рекорд», – сказал Веретенников.

Дзюба забил рекордный 144-й в РПЛ, а праздновал еще на прошлой неделе – странно? Статистика расходится из-за гола «Локомотиву» в 2010-м