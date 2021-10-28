«Москва – Петербург – 2:11. «Зенит» дал мастер-класс для всего российского футбола, конкурентов у него сейчас нет». Орлов о победе над «Динамо»

Журналист Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в матче 13-го тура (4:1).

«Мы увидели мастер-класс «Зенита» для всего российского футбола. Питерцы – молодцы, что тут еще сказать?

План Семака сработал. Он понял, что «Динамо» будет высоко прессинговать. Но хозяева легко справлялись, были готовы к такому давлению. В итоге бело-голубые дивидендов из своей тактики не извлекли, а сколько сил потратили? К концовке москвичи явно подсели.

Конечно, сказался класс игроков «Зенита». С Клаудиньо все ясно. Барриос даже немного издевался над соперниками, передерживал мяч, за что и получал по ногам. Вендел забил хороший гол.

Есть некоторые вопросы к Сутормину и Караваеву. Вот этим ребятам надо еще много работать над техникой, чтобы мяч укрощать. Бывает, в простых ситуациях отдают пасы чужому.

в чемпионате показывает яркий футбол, пытается давить. Но подопечные Шварца столкнулись с другим уровнем.

Помните, я вам говорил, что Захарян полезнее в центре поля? Сегодня он там и вышел. На фланге пытался обострять Грулев.

В целом, несмотря на такое поражение, «Динамо» произвело неплохое впечатление. Хотя счет мог быть и крупнее. Это говорит о разнице в классе. А ведь бело-голубые считались главными преследователями питерцев.

Понимаете, какой потенциал у «Зенита»? Сейчас конкурентов у него нет. Ну сами посудите. Москва – Петербург – 2:11 (В прошлом туре разгромил «Спартак» – 7:1). От этого никуда не деться.

Нет, я не хочу злорадствовать. Желаю, чтобы Семак хорошо подготовился к матчу в Турине. Хочется, чтобы Малком поправился и сыграл против «Ювентуса», – сказал Орлов.