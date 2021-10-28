Оле-Гуннар Сульшер: «Несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в «МЮ»

Главный тренер высказался по поводу результатов в , где в последних 4 матчах манкунианцы взяли лишь одно очко.

После 9 туров «МЮ» занимает в таблице 7-е место.

«Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в «МЮ», они [недели] не станут определяющими.

Я не позволю, чтобы меня оценивали по этому периоду», – сказал Сульшер.

Ранее норвежец выступал за «красных дьяволов» как игрок. С 2008 по 2011 год он тренировал резервную команду «МЮ». Основную команду Сульшер возглавляет с 2018-го.