Кумана уволили в самолете, когда «Барса» летела домой после матча с «Райо» 

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Райо Вальекано Футбол

Стали известны детали отставки главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана

После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в Мадриде команда и представители клуба направились в аэропорт, чтобы улететь в Барселону.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет. Во время полета Лапорта посовещался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке. 

Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.

Куман показал, каким тренер «Барсы» не должен быть. Увольнение запоздало на месяц
 

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