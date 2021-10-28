Кумана уволили в самолете, когда «Барса» летела домой после матча с «Райо» 

Стали известны детали отставки главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана.
После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в Мадриде команда и представители клуба направились в аэропорт, чтобы улететь в Барселону.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет. Во время полета Лапорта посовещался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке.
Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.
Куман показал, каким тренер «Барсы» не должен быть. Увольнение запоздало на месяц