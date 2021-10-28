Кумана уволили в самолете, когда «Барса» летела домой после матча с «Райо» 

Стали известны детали отставки главного тренера «Барселоны» .

После поражения от (0:1) в Мадриде команда и представители клуба направились в аэропорт, чтобы улететь в Барселону.

Президент каталонского клуба был зол, когда садился в самолет. Во время полета Лапорта посовещался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке.

Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.

Куман показал, каким тренер «Барсы» не должен быть. Увольнение запоздало на месяц

