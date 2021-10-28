Видеотрансляция матча «Зенит» – «Динамо» – 1:0. Клаудиньо открыл счет. Текстовый онлайн есть

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В 13-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Динамо».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляция доступна на нашем сайте.

Зенит – Динамо 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Клаудиньо.
ЗенитКрицюк, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Сутормин, Барриос, Мостовой, Вендел, Азмун, Клаудиньо.
ДинамоШунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин.
Предупреждение:
Скопинцев (25).

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