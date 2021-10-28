Видеотрансляция матча «Зенит» – «Динамо» – 1:0. Клаудиньо открыл счет. Текстовый онлайн есть

В 13-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Динамо».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляция доступна на нашем сайте.
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Газпром Арена»
- Гол:
- 1:0 – 8 Клаудиньо.
-
Зенит –
Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Сутормин, Барриос, Мостовой, Вендел, Азмун, Клаудиньо.
-
Динамо –
Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин.
- Предупреждение:
- Скопинцев (25).