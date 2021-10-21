Кумана не уволят из-за поражения от «Реала». Будущее тренера «Барсы» зависит от матчей с «Райо», «Алавесом» и «Динамо» Киев

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не будет уволен после поражения от «Реала», сообщает Marca.

Вероятность поражения в класико существовала, поэтому оно не повлияет на положение специалиста.

Однако будущее Кумана в клубе во многом зависит от результатов трех ближайших матчей – с «Райо Вальекано» и «Алавесом» в Ла Лиге и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

На данный момент Куман пользуется определенным доверием со стороны руководства «блауграны», но в случае неудовлетворительных результатов в упомянутых матчах ситуация может измениться.

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