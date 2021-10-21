Шмурнов о Максименко: «Вообще не вратарь. Вдесятером «Спартаку» трудно»

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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов подверг критике игру вратаря «Спартака» Александра Максименко после матча с «Зенитом» (1:7).

«Может, «Спартаку» все-таки хоть какого-то вратаря приобрести? Трудно вдесятером…

Если во время полета мяча при навесе вратарь мечется по вратарской, он никогда не среагирует ни на один удар.

Я бы сказал: он вообще не вратарь. Увы… Прыгучий, тренированный молодой парень – да, но не вратарь.

Потому что вратарь – это чертов гений, не просто что-то там умеющий, а чувствующий свою выдающуюся роль, с гениальной интуицией и тонким пониманием эпизода. Какое там», – написал Шмурнов в твиттере.

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