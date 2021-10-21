Оле-Гуннар Сульшер: «Жду, что «МЮ» заиграет лучше. Кавани и Роналду – двое из лучших игроков мира в штрафной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Ливерпулем» в 9-м туре выразил надежду на прогресс в игре команды.

«Я однозначно жду, что мы станем играть лучше. и – двое из лучших футболистов мира по игре в штрафной. Возможность поработать с такими игроками воодушевляет.

Сейчас все дело в поиске баланса. Например, важно то, насколько широко мы будем использовать поле, ведь у нас прекрасные вингеры и бомбардиры», – сказал Сульшер.

сыграет с «Ливерпулем» сегодня, 24 октября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.