Самюэль Это′О: «Матч «Барса» – «Реал» лучше финала ЛЧ. И неважно, есть ли Роналду или Месси»

Бывший футболист и «Барселоны» Самюэль Это′О высказался о класико.

«Никто не смотрит, играют ли Криштиану Роналду или Месси, все рассчитывают на то, что их любимая команда победит.

Я играл в класико и знаю, что это лучший матч в мире, хоть я и не играл в финале чемпионата мира. Матч «Барса» – «Реал» лучше, чем финал Лиги чемпионов.

плохо начала, но это уникальный вызов. Игроки должны воспользоваться этим. Они должны понимать, что победа может стоить 6 очков», – сказал Это′О.

Ближайшее класико состоится 24 октября.