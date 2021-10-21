Папа римский поблагодарил Месси за футболку «ПСЖ» с автографом: «Ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался»

Папа римский Франциск поблагодарил аргентинского форварда за футболку с автографом и надписью «С большой любовью».

В понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил Ватикан с официальным визитом и подари Франциску футболку Месси.

Папа, в частности, сказал: «Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту.

Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался».

Франциск – аргентинец и большой поклонник футбола.