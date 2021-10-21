Газзаев о Гиздоле: «Почему унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке»? Это профанация»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о назначении в «Локомотив» немца .

«Еще когда увидел новость о назначении нового тренера «Локомотива», сразу вспомнилась фраза из замечательного фильма «Белое солнце пустыни» – «За державу обидно!»

В таких ситуациях мне действительно становится обидно за наш футбол и за нашу страну – ведь подобные назначения являются откровенной профанацией.

Отечественные тренеры не получают шанса, а их места занимают иностранцы без каких-либо заслуг, которые у себя в стране остались без работы, не востребованы на родине, но с радостью едут к нам на большие деньги без гарантии результата.

Почему унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке», который всю жизнь в профессии боролся за выживание и стоял на вылет?

В ситуации с «Локомотивом» неприятно удивило и другое. Этот клуб – один из флагманов российского футбола, регулярно выступающий в еврокубках. У клуба огромный по нашим меркам бюджет. Но сейчас непонятно, почему именно «Локомотив» поменял тренера и за какие заслуги в клуб приглашены «специалисты» из Германии.

Пока что мы видим результаты их труда – команда не выигрывает семь матчей подряд, дома проиграла «Галатасараю», хотя турнирная ситуация требовала побеждать.

Зачем мы постоянно следуем принципу «заграница нам поможет»? Это касается, кстати, не только тренеров, но и менеджеров. В «Локомотиве» спортивная составляющая отдана теперь на откуп иностранцу.

И даже программу реформ российского футбола почему-то делают голландцы. Самое интересное, что в самой Голландии их реформа никому не нужна! Их удивительная система оказалась востребована только у нас, больше нигде в мире такую схему не используют. Очень неприятно, что наша страна становится полигоном для экспериментов со стороны столь сомнительных специалистов», – сказал Газзаев.

Плюс «Локо» против «Галатасарая» – интенсивность, минусы – моменты на стандартах и гол из-за неудачного прессинга