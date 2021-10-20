Сергей Семак: «Игра в ЛЧ – уже праздник для «Зенита». В группе без неожиданностей, к сожалению»

Главный тренер подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (0:1).

– Как оценить сегодняшний матч? По содержанию игры все было хорошо, но в концовке пропустили необязательный гол.

– Это футбол. Моменты были и у наших ворот, и у ворот «Ювентуса», хоть и не так много. К сожалению, они реализовали один из своих шансов, а мы нет, поэтому такой результат.

– Пропущенный мяч – это потеря концентрации, чья-то персональная ошибка?

– Любой гол – это цепь ошибок. Похожий мяч «Ювентус» забил в предыдущем матче с «Ромой».

Во-первых, качественная фланговая передача, во-вторых, наши центральные защитники неправильно располагались и позволили Кулусевски забить.

– Несмотря на поражение, какие позитивные моменты можете отметить?

– Лига чемпионов – это праздник. Болельщики создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в ЛЧ – уже для нас праздник.

К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов, – сказал Семак в эфире канала «Матч ТВ».