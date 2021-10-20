Ярослав Ракицкий: «Зенит» не боялся, даже доминировал над «Ювентусом» некоторое время»

Защитник подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (0:1).

– Хороший по содержанию матч, могли даже побеждать, но в итоге в самой концовке пропустили. Чего не хватило?

– Не знаю. Вроде концентрация была, все было. Не боялись играть, даже некоторое время доминировали над «Ювентусом», были моменты.

Это футбол, мы не забили, у них был во втором тайме один момент – они забили.

Хорошая, динамичная игра. Думаю, всем понравилось, как сегодня играли «Зенит» и «Ювентус». Никто не отбивался, команды пытались контролировать игру.

Для нас сегодня был праздник. Мы бьемся в чемпионате России, чтобы играть в таких матчах. Мы не переживали и хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол, – сказал Ракицкий в эфире канала «Матч ТВ».