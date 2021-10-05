Леонардо о Мбаппе: «ПСЖ» хочет продлить с ним контракт. «Реал» неуважительно ведет себя»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о желании «Реала» подписать форварда , а также о планах парижского клуба на француза.

«В я вижу неуважение по Мбаппе. Он не обычный игрок, а один из лучших в мире. Тренер, правление, игроки «Реала» [все время] говорили о Килиане. Думаю, это часть их плана. Неуважительно.

Мы хотим продлить контракт с Мбаппе. В наших планах ничего не изменилось. Килиан – жемчужина, он идеален для «ПСЖ». Плюс у нас есть Лео Месси и Ней. Мы никогда не планировал будущее без Мбаппе.

В Мадриде отрицают, но, думаю, «Реал» уже давно хотел подписать Мбаппе [в качестве свободного агента]. В течение двух лет они публично говорили о Мбаппе. И должны быть наказаны за это», – сказал в рамках Festival dello Sport.