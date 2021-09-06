«ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро, «Барселона» против (El Nacional)

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«ПСЖ» намерен подписать форварда «Барселоны» Серхио Агуэро.

За 33-летнего аргентинца парижский клуб готов предложить взамен нападающего Мауро Икарди, у которого нет твердого места в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По данным источника, «Барселона» не заинтересована в сделке.

Агуэро минувшим летом перешел в каталонский клуб в том числе для того, чтобы играть вместе со своим другом и соотечественником Лионелем Месси, но тот в итоге не стал продлевать контракт с «блауграной» и заключил соглашение с «ПСЖ».

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