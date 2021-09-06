«ПСЖ» хочет обменять Икарди на Агуэро, «Барселона» против (El Nacional)

«ПСЖ» намерен подписать форварда «Барселоны» .

За 33-летнего аргентинца парижский клуб готов предложить взамен нападающего , у которого нет твердого места в стартовом составе, сообщает El Nacional.

По данным источника, не заинтересована в сделке.

Агуэро минувшим летом перешел в каталонский клуб в том числе для того, чтобы играть вместе со своим другом и соотечественником Лионелем Месси, но тот в итоге не стал продлевать контракт с «блауграной» и заключил соглашение с .

Серхио Агуэро: «Перешел в «Барсу» с надеждой сыграть с Месси. Его уход шокировал»