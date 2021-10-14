Витория о потасовке в матче с «Динамо»: «Арбитр должен был вмешаться и не дать игрокам столкнуться»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о стычке, случившейся между футболистами красно-белых и «Динамо» (2:2) во время матча 11-го тура .

– Ваше видение потасовки в конце первого тайма? Что там произошло?

– Что касается конфликта, то я пока не видел запись, не знаю деталей.

Арбитр должен был вмешаться и развести игроков, не дать им столкнуться. Но мне не хотелось бы судить кого-то, потому что я не знаю подробностей, – сказал Витория.

Напомним, в конце 1-го тайма хавбек бело-голубых грубо сыграл против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

Защитник «Спартака» предъявил претензии молодому игроку . Затем форвард бело-голубых Вячеслав Грулев стал толкать француза. Самого Грулева следом атаковал защитник «Спартака» .

После этих стычек началась массовая потасовка с участием футболистов, тренеров и персонала обеих команд.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, который показал 4 желтых карточки по итогам этого эпизода.

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