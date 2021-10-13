Комбаров о шутке Хабиба про Конора и дагестанцев: «Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьезно относитесь к этому»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался о шутке экс-чемпиона UFC в легком весе .

Ранее Хабиб опубликовал в сторис инстаграма фото с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьезно относитесь к этому и пытаетесь раздуть из мухи слона.

Хабиб пошутил абсолютно в другой плоскости, он хотел подколоть Конора, вот и все. Можно было по-другому, можно было часами сидеть и придумывать шутку.

В UFC это нормально, не думаю, что он когда писал это думал о политической плоскости, исключительно юмор», – сказал Комбаров.

«Где моя медаль от Бастрыкина?» Хабиб пошутил так, что стыдно: сравнил Конора и мужчину, избитого дагестанцами в метро