Карпин о массажной комнате вместо кабинета Черчесова: «Сделали в этом номере, потому что он большой и рядом с комнатами врачей»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на базе команды сделал из кабинета бывшего тренера массажную комнату.

– Вы не захотели жить в том же номере, где жил Черчесов, и сделали там массажный кабинет. Это правда?

– Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все.

– Чей это был номер до этого, не знали?

– В тот момент я не знал. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов.

– Согласитесь, болельщики, которые видят в этом символизм…

– Болельщики видят во всем символизм и хрень всякую смотрят. Это то же самое, как с Марибором. Словенцы нас туда повезли – шесть лет они там не были – и вот они решили сыграть против нас, потому что они видят символизм. Ну вот этот символизм вылился в 1:2. Ну и что? Я этого не знал, что тот матч был в Мариборе, пока мне не сказали на пресс-конференции. Футболисты наши, естественно, тоже не знали. Это было 12 лет назад, многим было по 10 лет. Но для болельщиков, для общественности есть символизм какой-то. Футболисты внимание на это не обращают. Вы просто не можете в это поверить никак.

– В символизм вы не верите, а в футбольные приметы?

– Когда я играл, были свои ритуалы. Условно, в день игры бриться. Выходить на поле и наступать сначала правой ногой. Ритуал, как у всех футболистов, – сказал Карпин.

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