Карпин о массажной комнате вместо кабинета Черчесова: «Сделали в этом номере, потому что он большой и рядом с комнатами врачей»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Здоровье Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему на базе команды сделал из кабинета бывшего тренера Станислава Черчесова массажную комнату.

– Вы не захотели жить в том же номере, где жил Черчесов, и сделали там массажный кабинет. Это правда?

– Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все. 

– Чей это был номер до этого, не знали?

– В тот момент я не знал. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов.

– Согласитесь, болельщики, которые видят в этом символизм…

– Болельщики видят во всем символизм и хрень всякую смотрят. Это то же самое, как с Марибором. Словенцы нас туда повезли – шесть лет они там не были – и вот они решили сыграть против нас, потому что они видят символизм. Ну вот этот символизм вылился в 1:2. Ну и что? Я этого не знал, что тот матч был в Мариборе, пока мне не сказали на пресс-конференции. Футболисты наши, естественно, тоже не знали. Это было 12 лет назад, многим было по 10 лет. Но для болельщиков, для общественности есть символизм какой-то. Футболисты внимание на это не обращают. Вы просто не можете в это поверить никак.

– В символизм вы не верите, а в футбольные приметы?

– Когда я играл, были свои ритуалы. Условно, в день игры бриться. Выходить на поле и наступать сначала правой ногой. Ритуал, как у всех футболистов, – сказал Карпин.

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