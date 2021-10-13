Канчельскис о капитанстве в сборной: «С Карпиным категорически не согласен. Кантона, Батистута были капитанами в моих командах – какие это тряпочки?»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Габриэль Батистута Эрик Кантона Андрей Канчельскис Валерий Карпин Георгий Джикия Алексей Сутормин Далер Кузяев Дмитрий Баринов Футбол

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина назвавшего капитанскую повязку в сборной «тряпочкой».

«Не соглашусь с Карпиным по поводу капитанства. Я не считаю повязку просто тряпочкой и уж тем более не разделяю мнение, что ее нужно убрать совсем.

В моих командах капитанами были Кантона, Батистута – какие же это тряпочки? Это лидеры команды, которые авторитетны как на поле, так и в раздевалке. Они всегда помогали советом или же могли напихать.

Поэтому я здесь категорически не согласен. Ну а зачем тогда придумал капитанов? Ну выходите тогда без повязки на поле, а то немного странно выглядит вся эта чехарда.

Но Карпин главный тренер, он считает, что так нужно. На этом обсуждение можно закрыть. А может быть и на фарт меняет капитанов, результат ведь пока есть», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины».

При Валерии Карпине сборную России на поле выводили 5 игроков с капитанской повязкой –  Георгий ДжикияФедор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные