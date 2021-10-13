Канчельскис о капитанстве в сборной: «С Карпиным категорически не согласен. Кантона, Батистута были капитанами в моих командах – какие это тряпочки?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина назвавшего капитанскую повязку в сборной «тряпочкой».

«Не соглашусь с Карпиным по поводу капитанства. Я не считаю повязку просто тряпочкой и уж тем более не разделяю мнение, что ее нужно убрать совсем.

В моих командах капитанами были Кантона, Батистута – какие же это тряпочки? Это лидеры команды, которые авторитетны как на поле, так и в раздевалке. Они всегда помогали советом или же могли напихать.

Поэтому я здесь категорически не согласен. Ну а зачем тогда придумал капитанов? Ну выходите тогда без повязки на поле, а то немного странно выглядит вся эта чехарда.

Но Карпин главный тренер, он считает, что так нужно. На этом обсуждение можно закрыть. А может быть и на фарт меняет капитанов, результат ведь пока есть», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины».

При Валерии Карпине сборную России на поле выводили 5 игроков с капитанской повязкой – , , , и .