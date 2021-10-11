Рамос не сыграет за «ПСЖ» в ближайших матчах. Он еще не восстановился

Дебют защитника за «ПСЖ» в очередной раз откладывается.

Ожидалось, что 35-летний игрок, который летом перешел в парижскую команду из на правах свободного агента, попадет в состав на игру с , которая состоится 15 октября.

Испанец не принимал участие в сегодняшней тренировке . Вероятно, он не сыграет и с в Лиге чемпионов 19 октября, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Рамос по-прежнему не провел ни одного матча за новый клуб из-за травмы икроножной мышцы.