Рамос не сыграет за «ПСЖ» в ближайших матчах. Он еще не восстановился

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Дебют защитника Серхио Рамоса за «ПСЖ» в очередной раз откладывается.

Ожидалось, что 35-летний игрок, который летом перешел в парижскую команду из «Реала» на правах свободного агента, попадет в состав на игру с «Анжером», которая состоится 15 октября.

Испанец не принимал участие в сегодняшней тренировке «ПСЖ». Вероятно, он не сыграет и с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов 19 октября, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Рамос по-прежнему не провел ни одного матча за новый клуб из-за травмы икроножной мышцы.

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