Карпин об уходе из сборной: «Выйти на ЧМ и уйти в клуб с контрактом на 5 лет и хорошей зарплатой. Что я выберу? Не знаю»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл некоторые детали своего контракта с .

– Какова ситуация с контрактом с РФС?

– Контракт автоматически будет продлен до конца марта, если команда выйдет в стыковые матчи.

– А если займет первое место?

– Срок окончания договора – 31 декабря 2021 года.

– Вы допускаете, что уйдете из сборной России, если займете первое первое место в группе отбора на ЧМ?

– Ну да, почему нет?

– А как же чемпионат мира?

– Поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет.

– Вопрос в предложении, которое вам сделают?

– Да, конечно. А может мне не сделают предложение, чисто теоретически? Меня это сейчас вообще не волнует.

– Вы говорили с Дюковым или с Алаевым, что будет дальше?

– В случае выхода на ЧМ, дай бог, с первого места, будем разговаривать. Сейчас нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Все зависит от предложения.

– Теоретически, вы может уйти в клуб, выбирая между сборной и клубом?

– Теоретически, да.

– У вас хорошая зарплата в сборной.

– А если клуб предложит больше зарплату и контракт длиннее, например? Если будет два или три предложения, буду выбирать.

– Но что в профессии тренера может манить сильнее, чем чемпионат мира?

– Давайте пофантазируем. Мы вышли на чемпионат мира, допустим, не вышли из группы – и тебя облили грязью. А есть другой вариант – вывести сборную в Катар и уйти работать в клуб с контрактом на 5 лет и хорошей заработной платой. Что я выберу? Не знаю, посмотрим. Может, я никому не нужен буду, – сказал Карпин.