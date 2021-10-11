Карпин об уходе из сборной: «Выйти на ЧМ и уйти в клуб с контрактом на 5 лет и хорошей зарплатой. Что я выберу? Не знаю»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл некоторые детали своего контракта с РФС.
– Какова ситуация с контрактом с РФС?
– Контракт автоматически будет продлен до конца марта, если команда выйдет в стыковые матчи.
– А если займет первое место?
– Срок окончания договора – 31 декабря 2021 года.
– Вы допускаете, что уйдете из сборной России, если займете первое первое место в группе отбора на ЧМ?
– Ну да, почему нет?
– А как же чемпионат мира?
– Поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет.
– Вопрос в предложении, которое вам сделают?
– Да, конечно. А может мне не сделают предложение, чисто теоретически? Меня это сейчас вообще не волнует.
– Вы говорили с Дюковым или с Алаевым, что будет дальше?
– В случае выхода на ЧМ, дай бог, с первого места, будем разговаривать. Сейчас нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Все зависит от предложения.
– Теоретически, вы может уйти в клуб, выбирая между сборной и клубом?
– Теоретически, да.
– У вас хорошая зарплата в сборной.
– А если клуб предложит больше зарплату и контракт длиннее, например? Если будет два или три предложения, буду выбирать.
– Но что в профессии тренера может манить сильнее, чем чемпионат мира?
– Давайте пофантазируем. Мы вышли на чемпионат мира, допустим, не вышли из группы – и тебя облили грязью. А есть другой вариант – вывести сборную в Катар и уйти работать в клуб с контрактом на 5 лет и хорошей заработной платой. Что я выберу? Не знаю, посмотрим. Может, я никому не нужен буду, – сказал Карпин.