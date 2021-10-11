Сутормин о хейте: «Когда болельщики начинают перегибать палку – не очень хорошая история. Разве у российских игроков нет желания?»

Полузащитник и сборной России Алексей Сутормин высказался о негативном отношении публики к футболистам.

– Можно ли считать, что российский футбол на дне?

– Не скажу, что он на дне. Мне кажется, слишком много негатива вокруг нашего футбола: на многие вещи надо смотреть с положительной точки зрения. В таком случае будет легче в жизни, да и во всем остальном.

Да, сейчас результат неудовлетворительный, но надеюсь, что будет лучше. Мы делаем все возможное для этого. Будем стараться исправлять ситуацию: есть все предпосылки к этому.

– Российские клубы из года в год проваливаются в еврокубках, сборная провалилась на Евро. Что делать?

– Если не получается, значит, надо еще усерднее работать. Я могу судить по себе: моя карьера показывает, что много всего может быть, но единственный способ – работать: причем чем больше, тем лучше. Всем вместе.

– Как бороться с хейтом со стороны болельщиков?

– Повторюсь, надо быть лояльнее. Если брать тот же Евро, все ребята старались: никого нельзя упрекнуть. Конечно, может не получаться, но когда нет желания – это другая история. Разве у российских футболистов нет желания?

Когда болельщики по делу предъявляют претензии – это одна ситуация, а когда начинают перегибать палку – это не очень хорошая история.

Нам всем надо быть единым целым. Только так можно добиться общей победы, – сказал Сутормин.