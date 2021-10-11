Сутормин о словах про фарм-клубы «Зенита»: «Перед матчем с «Оренбургом» подошел Дзюба: «Неужели вам что-то говорили до игры с нами?»

Полузащитник и сборной России Алексей Сутормин отреагировал на разговоры о том, что «Сочи» и его бывшая команда являются фарм-клубами петербуржцев.

– Как относитесь к разговорам, что – фарм «Зенита»?

– Смешно читать такое. Про «Оренбург» писали точно так же. У меня есть классный пример из жизни, который напрочь уничтожает все слухи. Это была моя первая игра за «Оренбург»: дома принимали «Зенит». После первого тайма проигрывали 0:2, но в начале второго удалось отыграть один мяч. На улице стояла дикая жара. У нас в команде играл Дима Андреев – на тот момент ему было около 37 – он весь матч персонально играл с Дзюбой…. Надо было видеть Диму после матча…

– Что было?

– Он отдал абсолютно все силы. Поймите, дикая жара, возраст… Дима был без сил, а весь следующий день массажисты колдовали вокруг него. Ему было непросто, но он отдался игре полностью… После того, что я видел в раздевалке… Когда люди говорят, что кто-то специально не бежит, – это бред. Я в тот день и сам отдал все силы. Мы проиграли с минимальным счетом: пришли в раздевалку, все были очень расстроены. После всего этого читать высказывания про фармы просто смешно.

На пятый день моего пребывания в «Зените» – как раз перед матчем с «Оренбургом» – ко мне подошел Дзюба со словами: «Неужели вам что-то говорили перед матчем с нами?» Я ответил: «Конечно, нет. Всегда бились, да ты и сам прекрасно помнишь, что вам было непросто с нами», – сказал Сутормин.