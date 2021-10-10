Сутормин о Дзюбе: «Нельзя говорить, что он подставил сборную. Надо принять его выбор и идти дальше»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Алексей Сутормин Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

«Допускаю, что у Артема были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, все сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше.

Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали.

Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать свое состояние», – сказал Сутормин.

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