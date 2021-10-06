Джанлуиджи Доннарумма: «Я всегда буду любить болельщиков «Милана», буду одним из них»

Вратарь прокомментировал свое возвращение на «Сан-Сиро» в качестве вратаря сборной Италии, где его освистали болельщики его бывшего клуба – «Милана».

«Я провел 8 лет в «Милане», поэтому возвращение на «Сан-Сиро» всегда будет эмоциональным. И быть освистанным – это нормально.

Я вырос здесь и всегда был болельщиком «Милана». Эти 8 лет непросто забыть. У меня все еще сердце «россонери».

Я всегда буду любить болельщиков «Милана» и всегда буду одним из них», – сказал Доннарумма.

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