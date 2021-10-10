Иван Перишич: «Матч с Россией будет решающим, судя по всему»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал ничейный исход матча квалификации ЧМ-2022 против Словакии (2:2).
«Мы разочарованы тем, что не смогли выиграть, но гордимся хорошей игрой. Моментов у нас было много, нужно было их реализовывать.
У нас теперь месяц на подготовку. Судя по всему, заключительный матч с Россией будет решающим, но сначала нужно сыграть с Мальтой.
Будем идти от матча к матчу», – сказал Перишич.
Этот матч дал России лидерство: словаки тормознули Хорватию. Хотя чуть все не упустили