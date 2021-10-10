Иван Перишич: «Матч с Россией будет решающим, судя по всему»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал ничейный исход матча квалификации ЧМ-2022 против Словакии (2:2).

«Мы разочарованы тем, что не смогли выиграть, но гордимся хорошей игрой. Моментов у нас было много, нужно было их реализовывать.

У нас теперь месяц на подготовку. Судя по всему, заключительный матч с Россией будет решающим, но сначала нужно сыграть с Мальтой.

Будем идти от матча к матчу», – сказал Перишич.

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