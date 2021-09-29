Крыховяк о матче с ЦСКА: «Две руки и минимум один пенальти. Все ошибаются, но есть же ВАР!»

Полузащитник высказался о том, что главный арбитр не назначил пенальти после того, как защитнику ЦСКА Игорю Дивееву мяч попал в руку во время игры команд (0:0) в 10-м туре .

«У каждой команды были шансы победить. Хорошая игра, но не хватило гола.

Это был чистый пенальти. Был минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз.

Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти.

Там две руки и минимум один пенальти», – заявил поляк в эфире «Матч Премьер».

Дивеев выбил мяч рукой у Классона в штрафной на 90-й минуте. Пенальти?