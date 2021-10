На Шакири накинули куртку с эмблемой Армии освобождения Косова во время интервью. Сербская федерация пожалуется в ФИФА

Футбольный союз Сербии направит протест в ФИФА по поводу ситуации, произошедшей с хавбеком сборной Швейцарии Джерданом Шакири.

После победной игры квалификации ЧМ-2022 против Северной Ирландии (2:0) в Женеве во время интервью к 30-летнему игроку подошел неизвестный и накинул на него куртку с эмблемой Армии освобождения Косова (UCK).

«Мы готовим письмо в ФИФА. Мы требуем немедленного ответа и самых строгих санкций в отношении Шакири за пропаганду криминальной террористической организации», – заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.

футбола Швейцарии также отреагировала на инцидент: «Неприемлемо, когда люди хотят использовать футбольную площадку для политической пропаганды. Джердан Шакири повел себя образцово, сохранял спокойствие и не отреагировал. Ответственный за этот эпизод человек допрашивается полицией, ему отныне запрещено посещать стадион».

Армия освобождения Косова – албанская военизированная организация, боровшаяся за независимость и моноэтническую составляющую Косова в 1990-х.

Шакири родился в 1991 году в городе Гнилане на территории современной Республики Косово, независимость которой не признают Сербия и еще ряд стран, включая Россию.

A person puts Shaqiri (Switzerland) a coat on during an interview, Shaqiri removes it immediately.



Serbian Football Association reacts: «Sanctions against Shaqiri for promoting a criminal terrorist organization!!11!»



The childish, unfair Serbian propaganda has no limits 🤷‍♂️ pic.twitter.com/XtsQGuoFJ4