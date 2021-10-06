У Мбаппе 2 гола и 2 передачи в полуфинале и финале Лиги наций

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в ворота сборной в финальном матче (2:1, второй тайм).

22-летний форвард вывел французскую команду вперед на 80-й минуте.

В этом матче Мбаппе также сделал результативную передачу в эпизоде с голом Карима Бензема.

В полуфинальной игре турнира с Бельгией (3:2) Мбаппе забил гол и отметился передачей. Таким образом, в двух играх на его счету 4 (2+2) балла по системе «гол+пас».

Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.