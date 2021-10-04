«Локо» может назначить Гиздоля. Экс-тренер «Кельна» и «Хоффенхайма» – основной кандидат

Бывший главный тренер «Гамбурга» и может возглавить «Локомотив».

52-летний немец – основной кандидат на назначение в московский клуб после отставки Марко Николича, сообщает шеф отдела футбола Константин Алексеев.

В свое время Гиздоль входил в тренерский штаб «Шальке», который возглавлял Ральф Рангник, нынешний руководитель отдела спорта и развития «Локомотива».

Последним место работы Гиздоля был , откуда он был уволен в апреле этого года, когда клуб шел в зоне вылета.

В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Дмитрий Лоськов.