«Локо» может назначить Гиздоля. Экс-тренер «Кельна» и «Хоффенхайма» – основной кандидат

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Бывший главный тренер «Гамбурга» и «Хоффенхайма» Маркус Гиздоль может возглавить «Локомотив».

52-летний немец – основной кандидат на назначение в московский клуб после отставки Марко Николича, сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

В свое время Гиздоль входил в тренерский штаб «Шальке», который возглавлял Ральф Рангник, нынешний руководитель отдела спорта и развития «Локомотива».

Последним место работы Гиздоля был «Кельн», откуда он был уволен в апреле этого года, когда клуб шел в зоне вылета.

В настоящее время обязанности главного тренера «Локо» исполняет Дмитрий Лоськов.

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