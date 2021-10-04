«Локо» может назначить Гиздоля. Экс-тренер «Кельна» и «Хоффенхайма» – основной кандидат

Бывший главный тренер «Гамбурга» и «Хоффенхайма» Маркус Гиздоль может возглавить «Локомотив».
52-летний немец – основной кандидат на назначение в московский клуб после отставки Марко Николича, сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
В свое время Гиздоль входил в тренерский штаб «Шальке», который возглавлял Ральф Рангник, нынешний руководитель отдела спорта и развития «Локомотива».
Последним место работы Гиздоля был «Кельн», откуда он был уволен в апреле этого года, когда клуб шел в зоне вылета.
В настоящее время обязанности главного тренера «Локо» исполняет Дмитрий Лоськов.