Саутгейт о женщине-арбитре на матче Англии: «Это важно для гендерного равенства»

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт прокомментировал назначение женской бригады арбитров на матч отбора к ЧМ-2022 с Андоррой.

Главным судьей матча будет украинка . Ее ассистенты – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За ВАР будет отвечать француженка .

«Это, безусловно, очень важный момент для гендерного равенства. Однако для нас это почти не имеет значения.

Важен уровень судьи, а не пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая», – сказал Саутгейт.