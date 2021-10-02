Саутгейт о женщине-арбитре на матче Англии: «Это важно для гендерного равенства»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал назначение женской бригады арбитров на матч отбора к ЧМ-2022 с Андоррой.

Главным судьей матча будет украинка Екатерина Монзуль. Ее ассистенты – Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За ВАР будет отвечать француженка Стефани Фраппар.

«Это, безусловно, очень важный момент для гендерного равенства. Однако для нас это почти не имеет значения.

Важен уровень судьи, а не пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая», – сказал Саутгейт.

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