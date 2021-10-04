Андрей Мостовой: «Не было бы лимита, молодых из «Динамо» не было бы тоже, думаю. Иностранец должен быть намного сильнее россиянина»

Полузащитник в эфире «Коммент. Шоу» поделился мнением о лимите на легионеров в .

– Сергей Богданович [Семак] категорически против лимита. А ты сам?

– По нашей команде видно, мне кажется, что мы против лимита.

– Но у вас восемь [легионеров], как и у всех. Но надо понимать, что эти восемь должны быть сильнее.

– Конечно, я считаю, что приходящий иностранец должен быть не на чуть-чуть, а намного сильнее российского футболиста.

Не знаю, лимит, не лимит... Думаю, не было бы лимита, сейчас бы молодых ребят из «Динамо», может, и не было бы тоже, – сказал Мостовой.