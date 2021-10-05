«Не можем принять столько мигрантов, как Франция или Германия». Директор РФС Лексаков о подготовке атлетичных игроков в России

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков высказался о физической подготовке молодых футболистов в России.

– Мы ушли от канонов советской школы физической подготовки спортсменов. Поменялись тренеры, мода – многие стали ориентироваться на другие стили без учета своих возможностей. А ведь у нас давно есть методики, как строить подготовку молодых игроков от 7 до 20 лет – все расписано.

– Например?

– Да хотя бы проводить занятия по физподготовке не раз в неделю. Это как поход в фитнес-зал. Если вы посещаете его раз в неделю – результата не будет. Но если вы хотите быть в оптимальном физическом состоянии, то должны посещать зал минимум четыре раза в неделю, притом прорабатывать разные группы мышц. Притом заниматься систематически. В футболе так же. В этом весь секрет.

– Есть ли плоды переподготовки наших тренеров в этом направлении? Молодые Захарян, Мухин и Тюкавин реально дают большой объем работы.

– Их организмы просто приспособлены к этому. Игроки с такими данными сразу же попадают в поле зрения тренеров сборной – Зобнин, Ионов, Мухин. Они востребованы, и это не стечение обстоятельств.

Смотрите, в нашей стране в системах юношеского футбола от U6 до молодежных команд занимаются порядка 400 тысяч человек, в Германии – 2 млн. И все равно в их сборную попадает все больше игроков с другим цветом кожи, более крепких и выносливых. Мы тоже стремимся, чтобы атлетичных футболистов у нас было больше, но не можем принять столько же мигрантов, как Франция или Германия.

Значит, надо уделять больше внимания подготовке тех, кто есть у нас в распоряжении. В частности – пристальнее изучать методики по физической подготовке спортсменов. Даже в Европе говорят: читайте классиков – Верхошанского, Матвеева, Платонова. Это все наши специалисты.

У нас есть работы по скоростно-силовой подготовке спортсменов, которыми пользуются и в Европе. Тогда станет понятно, как нужно физически воспитывать наших футболистов, – сказал Лексаков.