Директор РФС Лексаков: «Какую идею привнес в наш футбол Адвокат? А Спаллетти? Новых глобальных идей в футболе нет»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков поделился мнением о влиянии иностранных тренеров на российский футбол.

– Вы хвалите иностранных специалистов. Например, Шварца. Но как-то сказали, что ни один иностранный тренер не принес никаких новых идей в наш футбол.

– Давайте объясню, что я имел в виду. Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет.

В том же спиче я сказал, что очень интересно будет наблюдать за работой Шварца в «Динамо». Обычно иностранные тренеры в работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе.

– Разве прессинг при Шварце – не идея немецкого гегенпрессинга?

– Еще раз: идея прессинга была разработана давным-давно. В том числе и советскими специалистами. Представьте: кто-то построил дом – это идея. А кто-то пришел и поменял внутри какую-то деталь – это уже не идея, а ее дополнение.

Потому я и сказал, что ни один иностранный тренер не внес в российский футбол какую-то глобальную идею. Тот же какую идею привнес в наш футбол? А Спаллетти? – сказал Лексаков.