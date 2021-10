«Я не ошибся». Месси о переходе в «ПСЖ» в интервью France Football

France Football опубликовал обложку октябрьского номера журнала.

На ней изображен форвард «ПСЖ» в спортивном костюме парижан. «Я не ошибся», – приводятся слова аргентинца в вынесенной на обложке цитате из эксклюзивного интервью.

Месси перешел в из «Барселоны» летом этого года. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d’Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d’Or nominations



⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB