«В «Барсе» каждый играл за Месси, а он ходил по полю, не пробегал больше 8 км». Луческу о Лео

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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» и игре аргентинца.

«Не знаю, на что рассчитывал Месси, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, войти в коллектив.

В «Барселоне» каждый играл за него, а Лео ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км.

Но когда он был с мячом, он становился определяющим игроком. Ему разрешали это делать», – сказал Луческу.

Месси берег дебютный гол за «ПСЖ» для «Сити» – получилось супер. Рванул с центра поля, обыгрался с Мбаппе и запустил почти в девятку

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