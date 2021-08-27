Глейзеры продадут акции «МЮ» на 187 млн долларов. У них останется доля в 69%

Владельцы братья Кевин и Эдвард Глейзеры планируют продать долю клуба.

На Нью-Йоркской бирже были размещены 9,5 миллионов акций на сумму 186,86 миллионов долларов.

Это 8% всех акций, которыми владеет семья Глейзеров. Таким образом, в их владении останется 69% всех акций клуба.

В марте этого года Аврам Глейзер продал акции «МЮ» на сумму в 70 миллионов фунтов.

«МЮ» 8 лет не выигрывает АПЛ или ЛЧ, у них долг 0,5 млрд и нет нефтяных денег, но они покупают игроков за 100 млн. Как так?

«У нас будет вечеринка, когда Глейзер умрет». История токсичных отношений вокруг «МЮ», которым уже 16 лет