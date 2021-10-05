«Семьи больше нет. Не все проходят испытание женщинами с низкой социальной ответственностью». Жена Сафонова – о расставании с вратарем «Краснодара»

Анастасия, жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, сообщила о распаде семьи.
В июне у пары родилась дочь.
В сторис инстаграма у супруги игрока спросили о том, когда произошло знакомство с Матвеем. В своем ответе девушка рассказала о расставании.
«Это было семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью.
Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне.
Семьи больше нет. Прошу больше эту тему не открывать», – написала Анастасия.
Фото: инстаграм Анастасии Сафоновой