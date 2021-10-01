Агент Николича: «Марко точно покидает «Локомотив»

Агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович прокомментировал его будущее.

«Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы», — сказал Йоксимович.

Николич возглавляет «Локомотив» с 2020 года, он выиграл с клубом Кубок России. Сейчас московская команда не побеждает на протяжении пяти матчей – три ничьих, два поражения.

Сообщалось, что тренер должен получить от «Локо» 3 миллиона евро в качестве компенсации, однако клуб хочет снизить сумму.

Николич уходит из «Локо»: получит компенсацию в 3 млн евро, кандидат на замену – Роберт Клаус

Итоги Николича в «Локо»: удивлял в ЛЧ, строил прекрасный ромб (выиграл с ним весну) и не кричал об атакующем футболе