«Локо» хочет снизить сумму компенсации Николичу, тренер намерен получить все 3 млн евро

«Локомотив» стремится снизить сумму неустойки, которую необходимо выплатить главному тренеру в случае увольнения, сообщает «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что клуб должен будет компенсировать сербу 3 миллиона евро. Менеджмент команды пытается сократить объем компенсации.

Как отмечается, вероятность того, что Николич пойдет на уступки, минимальна. Его интересуют только выплаты в полном объеме.

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