Семак о поражении от «Сочи»: «Люди не машины, все ошибаются. Про судейство или хорошо, или ничего»

Главный тренер «Зенита» высказался после поражения от (1:2) в 10-м туре .

– Насколько я понимаю, вы категорически не согласны с решением арбитра [удалить Азмуна]?

– А какая разница? Про судейство или хорошо, или ничего. Давайте по игре поговорим.

– Насколько это удаление изменило все в этом матче? До какого-то момента «Зенит» не меньше, а больше соперника владел мячом, даже несмотря на то, что действовал в меньшинстве.

– Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально, я думаю, до мяча курьезного, который сами себе привезли. После этого, конечно, уже игра пошла на встречных курсах, хотели выиграть, пропустили.

Могли забить, могли и еще пропустить, потому что игра такая открытая была. Переломный момент – это, наверное, мяч, который мы пропустили из-за наших ошибок.

– Чья все-таки, на ваш взгляд, это ошибка в большей степени?

– Разберемся, посмотрим. Люди не машины, все ошибаются, – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Азмун удален после ВАР за удар ногой в бок Джанаеву. Форвард «Зенита» не дотянулся до скидки Дзюбы