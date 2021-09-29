Куман о 0:2 с «Атлетико»: «Барса» заслуживала большего, но не использовала моменты»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 8-го тура с (0:2).

«Мы заслуживали большего, но, как и почти всегда, все решают отдельные моменты. Мы не воспользовались своими возможностями. В случаях с голами мы оставляли слишком много свободных зон. При первом голе мы не накрывали Лемара так, как надо. Это недопустимо.

Когда травмированные восстановятся, мы прибавим. Состав будет другим, не как сейчас. Нам не хватает глубины, Мемфис играет глубоко. Нам нужно создавать открытые пространства, особенно это важно в матчах с «Атлетико», против которого нелегко создавать моменты. Надо забивать, если у тебя есть 2-3 возможности.

При 0:1 «Атлетико» уже может диктовать свою игру. Мы знаем, что и до этого сложно угрожать их воротам, а уж потом...» – сказал Куман.

У «Барселоны» одна победа в 6 последних матчах