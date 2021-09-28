Пиоли о Чакыре: «Не думаю, что это был лучший вечер арбитра. В спорных моментах он всегда принимал не нашу сторону»

Теги Милан Стефано Пиоли Атлетико серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Джюнейт Чакыр Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Атлетико» (1:2).

«Не думаю, что это был его [арбитра] лучший вечер. Нас наказали немного сильнее, чем следовало. Жаль.

Численное меньшинство заставило нас играть по-другому. Плохо, что мы были близки к достижению позитивного результата, но не добились его.

Было много ситуаций, не только удаление и пенальти. В спорных моментах он всегда принимал не нашу сторону.

Но давайте посмотрим на позитивные моменты, которые у нас были при игре в полных составах. Будь мы немного внимательнее, мы могли бы добиться победы, страдая и скрипя зубами. Нам все еще чего-то не хватает», – сказал Пиоли.

Матч обслуживал турецкий судья Джюнейт Чакыр. Он удалил хавбека «Россонери» Франка Кессиэ на 29-й минуте за две желтых карточки, а в компенсированное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота итальянцев.

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