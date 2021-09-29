Тренер «Шерифа» Вернидуб о проблемах РПЛ: «Зарплаты завышены, а лимит нужно убирать. Думаю, вы к этому придете»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о проблемах в российском футболе.

– Вы готовы приехать работать в Россию?

– Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять.

– А что должно случиться, чтобы вы приехали к нам?

– Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее.

– Российский футбол сейчас переживает упадок. В чем причины?

– На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за «Челси» в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита.

– С лимитом разобрались. А что еще не так?

– Завышенные зарплаты футболистов! Хотя не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов, – сказал украинский специалист.

Юрий Вернидуб – творец безумия «Шерифа». Он раскрыл Малиновского, пошел на меньшую зарплату ради ЛЧ и не хочет работать в России