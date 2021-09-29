Роналду, Салах, Рюдигер претендуют на приз игроку месяца в АПЛ, Артета, Клопп и Гвардиола – на приз лучшему тренеру

Английская Премьер-лига представила список номинантов на награды лучшему игроку и тренеру месяца.
На приз лучшему футболисту сентября претендуют Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Антонио Рюдигер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).
Роналду провел в сентябре 3 матча в АПЛ, забив три гола. Салах также отметился тремя голами в трех матчах, столько же у Сарра. У Сен-Максимена гол и два ассиста в трех играх. У Канселу голевая передача в 3 играх за «Сити», он ассистировал Габи Жезусу при победном голе в матче с «Челси». Рюдигер сыграл 3 матча за «Челси», в которых его команда не пропустила, и забил один мяч.
На награду лучшему тренеру номинированы Микель Артета («Арсенал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Вилла»).
«Арсенал» выиграл все три сентябрьских матча, у «Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона» по две победы и ничьей, «Астон Вилла» потерпела одно поражение и выиграла две встречи.