Анчелотти про 1:2 с «Шерифом»: «Реал» много бил, но иногда просто не везет. Я немного расстроен»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2) в .

«Я немного расстроен, мы не заслужили проиграть. Можно сказать, что нам не повезло, мелкие детали стоили нам очков. Голы были забиты после контратаки и вбрасывания из аута.

Мы много били по воротам, но иногда в футболе вам просто не везет. Для них все шло отлично, для нас – наоборот.

Мы контролировали игру с самого начала, пускай интенсивность действий и не была фантастической.

Тревогу вызывает потеря 3 очков. В группе еще ничего не решено, нам надо выигрывать следующий матч», – сказал Анчелотти Movistar.

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