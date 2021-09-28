Анчелотти про 1:2 с «Шерифом»: «Реал» много бил, но иногда просто не везет. Я немного расстроен»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Шерифом» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Я немного расстроен, мы не заслужили проиграть. Можно сказать, что нам не повезло, мелкие детали стоили нам очков. Голы были забиты после контратаки и вбрасывания из аута.

Мы много били по воротам, но иногда в футболе вам просто не везет. Для них все шло отлично, для нас – наоборот.

Мы контролировали игру с самого начала, пускай интенсивность действий и не была фантастической.

Тревогу вызывает потеря 3 очков. В группе еще ничего не решено, нам надо выигрывать следующий матч», – сказал Анчелотти Movistar.

«Шериф» в ЛЧ – чудо года. Помогла отмена лимита, но пока в молдавском футболе жуть: ни болельщиков, ни денег

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