У Бензема 72 гола в ЛЧ. Он обошел Рауля, впереди – Роналду, Месси и Левандовски

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Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» уступил «Шерифу» (1:2). 

За мадридскую команду с пенальти на 65-й минуте забил форвард Карим Бензема.

Француз вышел на чистое 4-е место по голам в турнире – их у него 72. Он опередил экс-нападающего «Реала» Рауля и на три гола отстает от форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

Второе место занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (121 мяч), лидирует – форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (135).

Также следует отметить, что Бензема забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов – больше нет ни у кого.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

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