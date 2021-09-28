У Бензема 72 гола в ЛЧ. Он обошел Рауля, впереди – Роналду, Месси и Левандовски

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов уступил (1:2).

За мадридскую команду с пенальти на 65-й минуте забил форвард .

Француз вышел на чистое 4-е место по голам в турнире – их у него 72. Он опередил экс-нападающего «Реала» и на три гола отстает от форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

Второе место занимает нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (121 мяч), лидирует – форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (135).

Также следует отметить, что Бензема забил в 17-м сезоне Лиги чемпионов – больше нет ни у кого.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.