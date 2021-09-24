Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Ман Сити», «Интер» в гостях у «Шахтера», «Милан» сыграет с «Атлетико», «Реал» – с «Шерифом»

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Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Интер», «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити», а «Милан» – с «Атлетико»

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

Аякс Нидерланды – Бешикташ Турция
Дата проведения
28 сентября, 19.45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Шахтер Украина – Интер Италия
Дата проведения
28 сентября, 19.45, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Милан Италия – Атлетико Испания
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПСЖ Франция – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

РБ Лейпциг Германия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид Испания – Шериф Молдова
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Порту Португалия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Драгау»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Боруссия Д Германия – Спортинг Португалия
Дата проведения
28 сентября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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