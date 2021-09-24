Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Ман Сити», «Интер» в гостях у «Шахтера», «Милан» сыграет с «Атлетико», «Реал» – с «Шерифом»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Интер», «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити», а «Милан» – с «Атлетико».
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.45, «НСК Олимпийский»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Драгау»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.