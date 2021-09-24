Роналду впервые не забил после возвращения в «МЮ». До игры с «Виллой» было 4 гола в 3 матчах

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые не забил после возвращения в клуб.
36-летний форвард отыграл матч 6-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1) целиком, но не отметился результативными действиями.
В матче за «МЮ» с ним такое случилось впервые – в игре с «Ньюкаслом» (4:1) португалец сделал дубль, а в матчах против «Янг Бойз» (1:2) и «Вест Хэма» (2:1) забил по голу.
Игру Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (0:1) форвард «Юнайтед» пропустил.
Со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.