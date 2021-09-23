Гильерме удален в матче с «Химками» после ВАР. Он попал шипами в бедро Адеми вне штрафной

Вратарь «Локомотива» Гильерме получил прямую красную карточку в матче РПЛ с «Химками» (0:0, второй тайм).
Голкипер вышел за пределы штрафной на перехват, попытался обработать мяч грудью, но упустил его. После этого Гильерме выставил вперед прямую ногу и попал шипами в бедро форварду Кемалю Адеми.
Судья Алексей Амелин после помощи ВАР изучил момент и удалил Гильерме.
В ворота «Локомотива» встал 17-летний Даниил Худяков, заменивший Сергея Бабкина.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гилерме получил прямую красную в матче с «Химками» 🔴— Матч ТВ (@MatchTV) September 25, 2021
Маринато неудачно принял мяч и зарядил ногой по Адеми. Судья обратился к ВАР и затем удалил вратаря ⛔️ pic.twitter.com/QgjUfl8xzs
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»