Гильерме удален в матче с «Химками» после ВАР. Он попал шипами в бедро Адеми вне штрафной

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Вратарь «Локомотива» Гильерме получил прямую красную карточку в матче РПЛ с «Химками» (0:0, второй тайм).

Голкипер вышел за пределы штрафной на перехват, попытался обработать мяч грудью, но упустил его. После этого Гильерме выставил вперед прямую ногу и попал шипами в бедро форварду Кемалю Адеми.

Судья Алексей Амелин после помощи ВАР изучил момент и удалил Гильерме.

В ворота «Локомотива» встал 17-летний Даниил Худяков, заменивший Сергея Бабкина.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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